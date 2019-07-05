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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:08 ص
حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، من القبض عليه، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيزاته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تجارة المخدرات

ترويج المخدرات

قرص مخدر

قسم الجيزة

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