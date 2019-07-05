حبس طالبين متهمين بسرقة تاجر فى الطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس طالبين، تم القبض عليهما، لاتهامهما بسرقة تاجر فى الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافهما بسرقة المجنى عليه، لمرورهما بضائقة مالية.

وقال المتهمان، أنهما توجها لمسكن المجنى عليه، وطرقا باب شقته، وفور فتحه لهما، هدده أحدهما بمطواة، وفتشا الشقة، واستوليا على 2000 جنيه، وهاتفين محمول، و4 فيزا كارد، وساعة يد، وفرا هاربين.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض تاجر عطور للسرقة بالإكراه على يد شخصين.

وأفاد المجنى عليه، أن المتهمين طرقا باب شقته وهدداه بأسلحة بيضاء، واستوليا على مبلغ 2000 جنيه، وفيزا، ومتعلقات أخرى.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث، بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث، إلى أن طالبين وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.