جامعة أسيوط تعلن جاهزيتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات

أسيوط ـ محمود عجمي

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، جاهزية الجامعة لاستقبال طلاب اختبارات القدرات، حيث من المقرر أن تبدأ غداً السبت عملية التسجيل الإلكترونى للراغبين منهم فى الالتحاق بالدراسة بكليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية وبقسمى والتربية الفنية والموسيقية بالتربية النوعية بالجامعة للعام الدراسى 2019/2020، على أن يتم تحديد أيام الاختبارات للطلاب عقب تسجيل رغبتهم إلكترونياً على الموقع www.tansik.egypt.gov.eg، والذى يعد اجتياز اختبارات القدرات شرطاً أساسياً للقبول بهم.

وأشار الجمال إلى تكاتف جهود الكليات والإدارات المختصة من أجل تقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب الجدد، والتى من شأنها التيسير عليهم إنهاء كل الخطوات والإجراءات المحددة لاختبارات القدرات على نحو منظم ودقيق.

وشهد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انطلاق فعاليات الندوات التعريفية الأولى الذى ينظمها قطاع التعليم والطلاب، حيث صرح أن اللقاء جاء بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بنظام التسجيل الإلكترونى وقواعد ونظام إجراء الاختبارات وعر ض أبرز الشروط والمعايير التى طرأت خلال العامين السابقين، مشيرا إلى هناك لقاء تعريفيا آخر يقام يوم الجمعة المقبل 12 يوليو من الشهر الحالى فى تمام الساعة الثالثة عصرا بالقاعة الثمانية الملحقة بالمبنى الإدارى.

وشارك فى حضور الملتقى الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد ثابت بدارى عميد كلية الفنون الجميلة ورمضان توفيق مدير عام شئون الطلاب المركزية بالجامعة، ولفيف من وكلاء الكليات بمختلف الجامعة وممثلى إدارات شئون الطلاب بالجامعة وبمشاركة عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

وخلال اللقاء حرص نائب رئيس جامعة أسيوط على الاستماع إلى كل الأسئلة والاستفسارات من جانب الطلاب وأولياء أمورهم والإجابة عليها، بحضور عمداء الكليات المعنية.























