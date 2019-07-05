تنفيذ 5861 حكمًا قضائيًا وضبط 1064 مخالفة مرورية فى القليوبية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عدة حملات أمنية على مختلف البؤر الإجرامية بالمحافظة نجحت خلالها فى ضبط عدد من القضايا المتنوعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 2 قطعة سلاح نارى و 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة و 5 قطعة سلاح أبيض و 34 قضية تموينية، و 208 مخالفة مرافق، 1054 مخالفة مرورية، وتنفيذ 5861 حكم قضائى متنوع، بنطاق محافظة القليوبية.

تأتى تلك الحملات فى إطار جهود الأجهزة الأمنية؛ لتحقيق الإنضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.