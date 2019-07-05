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تنفيذ 58 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:26 م
تنفيذ 58 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية جانب من الحملات الأمنية لتنفيذ قرارات الازالة
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة، على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

وأسفرت جهودها عن تنفيذ 58 قرار إزالة بعدد من المحافظات، حيث تمكنت أجهزة الأمن في الاقصرمن تنفيذ (8) قرارات إزالة، لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة، فيما نجحت مديرية أمن الغربية من تنفيذ (15) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة، بينما تمكنت مديرية أمن المنيا من تنفيذ (22) قرار إزالة لحالات تعدى على نهر النيل، كما نفذت مديرية أمن المنوفية (5) قرارات إزالة، لحالات تعدى على منافع الرى والصرف، فيما قامت مديرية أمن كفر الشيخ بتنفيذ (8) قرارات إزالة، لحالات تعدى متنوعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى جميع وقائع التعدى.

 

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حملات امنية

 


وزارة الداخلية

قرارات الازالة

املاك الدولة

الأراضى الزراعية

نهر النيل

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