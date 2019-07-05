تعرف على خطة جامعة الإسكندرية لمحو الأمية التكنولوجية للشباب

الإسكندرية- أسماء على بدر

وقع الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب،ومحمد عبد الجواد أمين صندوق أحد مؤسسات المجتمع المدنى، بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف محو أمية التكنولوجيا للشباب بالشراكة بين الطرفين، وتأهيل الشباب للتعامل مع تكنولوجيا التصنيع الرقمى،للوصول لجميع قطاعات المجتمع المصرى،وخاصة الأماكن الأكثر تهميشآ، والإستفادة من خبرات الجانبين في هذا الصدد.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،فى بيان أن العمل بهذا البرتوكول يبدأ من العام الجامعي المقبل وجامعة الإسكندرية، وتنظيم ورش العمل داخل مقرات الكليات بجامعة الإسكندرية ، ونشر الوعي بثقافة التصنيع الرقمي وكيفية الإستفادة منه في مختلف المجالات، والإعلان داخل الجامعه بالمواعيد لتحقيق الوصول الى اكبرعدد من الطلاب،وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المعدات المتواجدة، والمساهمة في حملة التوعية بالمقررات الخاصة بأحد الأكاديميات، وإمكانيه إتاحة كورسات هذه الاكاديمية للمتدربين.