سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 01:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على خطة جامعة الإسكندرية لمحو الأمية التكنولوجية للشباب

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:16 م
تعرف على خطة جامعة الإسكندرية لمحو الأمية التكنولوجية للشباب جانب من فاعليات توقيع البروتوكول
الإسكندرية- أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب،ومحمد عبد الجواد أمين صندوق أحد مؤسسات المجتمع المدنى، بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف محو أمية التكنولوجيا للشباب بالشراكة بين الطرفين، وتأهيل الشباب للتعامل مع تكنولوجيا التصنيع الرقمى،للوصول لجميع قطاعات المجتمع المصرى،وخاصة الأماكن الأكثر تهميشآ، والإستفادة من خبرات الجانبين في هذا الصدد.
 
وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،فى بيان أن العمل بهذا البرتوكول يبدأ من  العام الجامعي المقبل وجامعة الإسكندرية، وتنظيم ورش العمل داخل مقرات الكليات بجامعة الإسكندرية ، ونشر الوعي بثقافة  التصنيع الرقمي وكيفية الإستفادة منه في مختلف المجالات، والإعلان داخل الجامعه بالمواعيد لتحقيق الوصول الى اكبرعدد من الطلاب،وإتاحة الفرصة  لهم للاستفادة من المعدات المتواجدة، والمساهمة في حملة التوعية  بالمقررات الخاصة بأحد الأكاديميات، وإمكانيه إتاحة كورسات هذه الاكاديمية للمتدربين.
 
 
IMG-20190705-WA0004 (2)
 
IMG-20190705-WA0004
 
IMG-20190705-WA0005 (1)
 

الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

تطوير التعليم الجامعى

اخبار الجامعات

التكنولوجيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة