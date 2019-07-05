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تعرف على أسعار البنزين فى دول أمريكا الشمالية

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:00 ص
تعرف على أسعار البنزين فى دول أمريكا الشمالية ارشيفية
كتبت مروة الغول

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كشفت بيانات نشرها موقع globalpetrolprices عن أسعار البنزين فى دول أمريكا الشمالية، وذلك فى آخر تحديث له يوم الأول من شهر يوليو الجارى وجاءت الأسعار للتر البنزين الواحد  كالتالى:

بلغ سعر لتر البنزين فى كوبا 09. دولار ، هايتى 61. دولار ، بانما 79. دولار، والولايات المتحدة 81. دولار، ترينداد 85. دولار، جواتيمالا 89. دولار، نيكارا 1.00 دولار، هندوراس 1.01 دولار، كندا 1.07 دولار، المكسيك 1.08 دولار، جاميكا 1.16 دولار، كوستاريكا 1.17 دولار، جمهورية الدومينيكان 1.17 دولار ، جرانيدا 1.25 دولار.

 

اسعار البنزين في امريكا الشمالية

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