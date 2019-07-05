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بدء اختبارات القدرات النوعية للطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ غدًا

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:24 م
بدء اختبارات القدرات النوعية للطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ غدًا الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ، بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية "شعبتي التربية الموسيقية والفنية"، اعتبارًا من غداً السبت، وتستمر حتى السبت 20 من الشهرالجاري.
 
وأضاف القمرى، أن الجامعة أنهت استعداداتها من إعداد مقارلجان اختبارات القدرات للطلاب، وتوفير وسائل الراحة لهم، كما تم الإنتهاء من صيانة الأجهزة وأعمال الصيانة بقاعات التقديم الألكتروني وصالة الاستقبال، واستعداد الجامعة لبدء استقبال مراحل التنسيق، التى تفتح أبوابها عقب إعلان نتائج الثانوية العامة.
 
وشدد رئيس جامعة كفرالشيخ، على ضرورة تسجيل الطلاب على موقع تنسيق اختبارات القدرات، وتقديم الأوراق المطلوبة، وهي أصل رقم الجلوس، وصورتينمن رقم الجلوس، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصية، والإيصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات، حيث يتم عرض البيانات الخاصة بالطالب والتأكد منها ومعرفة الكليات المتاح التقديم فيها وفقا لبيانات الطالب ويتم طباعة استمارة الطالب والتى يحدد بها موعد إجراء الاختبار بالكلية المتقدم إليها.
 
 
 
 
 

 


جامعة كفر الشيخ

اختبارات القدرات

التعليم العالى

كلية التربية الرياضية

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