بالأسماء إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 60 شرقي مرسى مطروح

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 6 أشخاص، من القاهرة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة، بالكيلو 60 على مطروح- الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفي رأس الحكمة، حسين احمد مراد " 56سنة" يعاني من كسر مضاعف مفتوح بالساعد الأيمن وجرح قطعي بفروه الرأس طوله حوالي 5سم، وابتسام حسن احمد "26سنة" مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ونور حاتم محمد " 24سنة" تعاني من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم ، وملك معتز إبراهيم "30سنة" مصابة كدمات وسجحات متفرقة بالجسم ، ونسرين حسن احمد "24سنة" تعاني من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم ، وسحر حسن احمد "24سنة" مصابة بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم .

تم تحويل المصابين الأول والثاني إلي مستشفي مطروح العام وباقي الحالات مستقره وتحت الملاحظة والعلاج.