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بالأسماء إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 60 شرقي مرسى مطروح

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:53 م
بالأسماء إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 60 شرقي مرسى مطروح حادث تصادم -ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 6 أشخاص، من القاهرة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة، بالكيلو 60 على مطروح- الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.
 
استقبل مستشفي رأس الحكمة، حسين احمد مراد " 56سنة" يعاني من كسر مضاعف مفتوح بالساعد الأيمن وجرح قطعي بفروه الرأس طوله حوالي 5سم، وابتسام حسن احمد "26سنة" مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ونور حاتم محمد " 24سنة" تعاني من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم ، وملك معتز إبراهيم "30سنة" مصابة كدمات وسجحات متفرقة  بالجسم  ، ونسرين حسن احمد "24سنة" تعاني من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم ، وسحر حسن احمد "24سنة" مصابة بكدمات وسجحات متفرقة  بالجسم .
 
تم تحويل المصابين الأول والثاني إلي مستشفي مطروح العام وباقي الحالات مستقره وتحت الملاحظة والعلاج.
 

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