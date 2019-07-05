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الناتو: روسيا ترفض تدمير الصواريخ الجديدة بأوروبا

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:09 م
الناتو: روسيا ترفض تدمير الصواريخ الجديدة بأوروبا ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو)
بروكسل /أ ش أ/

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، إن روسيا رفضت تدمير الصواريخ الجديدة المنشورة بأوروبا فى انتهاك للمعاهدة المبرمة فى عام 1987.

وأضاف ستولتنبرج، فى ختام اجتماع بين الحلف وروسيا اليوم الجمعة وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، : "لم نسجل أية بوادر على إرادة روسيا الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى من خلال تدمير هذه الصواريخ قبل الثانى من أغسطس، والعواقب فى غاية الخطورة".

وقال: "إذا تبين أنه من المستحيل إنقاذ المعاهدة عندها سيكون رد فعل الحلف الأطلسى منسقا ودفاعيا، وسنضطر إلى التحرك".

وأشار إلى أن "الدفاعات الحالية عاجزة عن إسقاط صاروخ عابر للقارات يُطلق من روسيا"، مؤكدا أن أوروبا لا تنوى نشر صواريخ جديدة مجهزة برؤوس نووية فى أوروبا.

ويطالب الحلف بأن تدمر روسيا نظامها الجديد للصواريخ "أس أس سي-8" قبل تاريخ انتهاء العمل بمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، فى 2 اغسطس المقبل.

وصدق الرئيس الروسى فلاديمير بوتن، على تعليق مشاركة بلاده فى المعاهدة، التى وقعت فى واشنطن بين الرئيس الراحل رونالد ريجان، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى الراحل ميخائيل جورباتشوف، فى 8 ديسمبر 1987.

 


الناتو

روسيا

تدمير الصواريخ الجديدة

أوروبا

أخبارأوروبا

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