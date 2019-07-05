القبض على 6 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الخصوص وشبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 6 عاطلين، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 6 عاطلين خلال حملة أمنية، شملت اقسام قها والخصوص، وشبين القناطروشبرا الخيمة، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 300جرام من الحشيش المخدر، و200جرام من مخدر الهيروين، و70 قرص مخدرومبالغ مالية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.