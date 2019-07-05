سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 10:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وبانجو بشبين القناطر

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:32 م
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وبانجو بشبين القناطر حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بضبط "عبد العزيز ص س" 33 سنة، عاطل مقيم القشيش دائرة المركز، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سلاح، بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش محلى الصنع مطموسة الأرقام وعدد 4 طلقة من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 750 جراما ومبلغ مالى 140 جنيها، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11280 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.


القليوبية

مخدرات

امن القليوبية

شبين القناطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة