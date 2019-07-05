القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وبانجو بشبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بضبط "عبد العزيز ص س" 33 سنة، عاطل مقيم القشيش دائرة المركز، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سلاح، بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش محلى الصنع مطموسة الأرقام وعدد 4 طلقة من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 750 جراما ومبلغ مالى 140 جنيها، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11280 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.