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الجمعة، 05 يوليه 2019 07:41 م
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العثور على جثة طفل غريق فى نهر النيل بمنطقة الوليدية بأسيوط

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:41 م
العثور على جثة طفل غريق فى نهر النيل بمنطقة الوليدية بأسيوط جثه - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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عثر أهالي منطقة الوليدية بدائرة قسم ثان أسيوط على جثة طفل غريق بنهر النيل خلف مسجد التقوى بمنطقة الشيخوة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.
 
كان العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد أبو بكر، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط يفيد عثور أهالي منطقة الوليدية بدائرة القسم  على جثة طفل غريق بنهر النيل خلف مسجد التقوى بمنطقة الشيخوة، وبالانتقال والإسعاف والحماية المدنية تم انتشال الجثة وتبين أنها لشخص يدعى "عبد الرحمن.م . ع"، 10  سنوات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.
 
 

حوادث اسيوط

العثور على غريق

متطقة الوليدية

قسم ثان اسيوط

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