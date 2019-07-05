الطقس فى الخليج.. ارتفاع الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة بأغلب الأنحاء

وكالات

تشهد منطقة الخليج استمرار الموجة الحارة، اليوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة فى ساعات النهار، بينما تتراجع نوعا ما فى الليل.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الكويتية، إن الطقس اليوم الجمعة سيكون حارا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار، فى حين تنخفض درجات الحرارة بصورة طفيفة فى ساعات الليل.

وأضافت أن حالة البحر ستكون معتدلة إلى عالية الموج، ويتراوح ارتفاع الموج: 7 - 3 قدم فى ساعات النهار، بينما تتراوج بين 6 - 3 قدم فى الليل.

السعودية

سيكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة فى العديد من المناطق، بينما يكون معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية، بينما الرياح ستكون شمالية نشطة السرعة مع هبات قوية متوقع أن تؤثر على أجزاء من المنطقة الشرقية، تنشط بحيث تثير الغبار والأتربة.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات أن يظل طقس اليوم، الجمعة، رطباً فى ساعات الصباح ويحتمل تشكل ضباب خفيف فى أغلب الأنحاء وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا وتميل درجات الحرارة للارتفاع على المناطق الداخلية.

وأما الرياح فتكون شرقية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن نسبة الرطوبة ستتزايد مع ساعات النهار الأولى فى دولة البحرين، وأن الطقس سيكون حاراً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار، فى حين تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وأوضحت أن الرياح ستكون شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحياناً خلال النهار.