الرئيس التونسى: سنواصل العمل حتى إنهاء مهمتنا فى ديسمبر القادم

تونس أ ش أ

أكد رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، اليوم الجمعة، فى أول خطاب له عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بعد خروجه يوم الاثنين من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، أنه أمضى على الأمر الرئاسى المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019..قائلاً سنواصل العمل من أجل أن تتم العهدة التى تنتهى أواخر ديسمبر القادم.

وأوضح الباجى أن الالتزامات الأكيدة المرتبطة بالانتخابات المقبلة الرئاسية والتشريعية والتجربة الديمقراطية بصفة عامة تستوجب إصدار الأوامر التى بمقتضاها تتم دعوة الناخبين لتأدية واجباتهم.

وقال إنه قضى أسبوعًا بالمستشفى العسكرى حيث تلقى العلاج من فريق طبى كفء كانت نتائجه إيجابية الأمر الذى عجّل بخروجه من المستشفى والعودة إلى المنزل.

وأشار إلى أن بعض النصوص لم تر النور فيما يتعلق بالطوارئ نظرًا لوجود وجهات نظر مختلفة بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه سيتم الحسم فيها لكى لا تبقى القضية مفتوحة وفق تعبيره.

وأعرب رئيس الجمهورية عن سعادته بتلقى عدة تهانى من مختلف الأصدقاء والأشقاء خاصة الملك سلمان وأمير الكويت والكثير من الأصدقاء فى تونس، معتبرًا أنها كانت مناسبة ليعبروا له عن تعاطفهم معه فى تلك الظروف.