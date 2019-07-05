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الخارجية العراقية تدعو إلى إدراج بابل على لائحة التراث العالمى

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:07 ص
الخارجية العراقية تدعو إلى إدراج بابل على لائحة التراث العالمى وزير الخارجية العراقى
بغداد (أ ش أ)

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بعث وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم، اليوم الجمعة، رسائل إلى نظرائه فى الدول المشاركة بلجنة التراث العالمى، لحشد الدعم والتصويت على ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمى.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، إن وزير الخارجية وجه جميع السفارات فى الدول الأعضاء فى لجنة التصويت على إدراج بابل الأثرية، وممثليات العراق فى نيويورك وجنيف ودائرة المنظمات والمؤتمرات فى مركز الوزارة بالتحرك لدعم العراق".

ووجه الوزير - بحسب البيان - دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية فى الوزارة بالتحرك على الدول التى سيكون لها حق التصويت، وعددها 21 دولة، للتصويت لصالح إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمى.

وتحتضن العاصمة الأذربيجانية (باكو) مؤتمر لجنة التراث العالمى بدورتها الثالثة والأربعين، الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، حيث يترقب العراقيون أن يتخذ المؤتمر قرار وضع مدينة بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمى.

 


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