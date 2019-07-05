الجزائر تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قاعدة عسكرية فى النيجر

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أدانت الجزائر الهجوم الإرهابى الذى استهدف يوم الاثنين الماضى قاعدة للجيش النيجرى فى منطقة ايناتس بالقرب من الحدود مع مالى مما أسفر عن مقتل 18 جندياً.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز الشريف إعرابه عن دعم بلاده للنيجر في مواجهة الجرائم الإرهابية ، مؤكدًا أن هذه الأعمال لن توقف عزم البلدان الأفريقية والمجموعة الدولية من أجل القضاء نهائيًا على آفة الإرهاب العابرة للأوطان.