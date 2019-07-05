التهاب بطانه الرحم اظطراب مؤلم يؤدى إلى العقم والإصابة بسرطان المبيض

كتبت هند عادل

التهاب بطانة الرحم هو اضطراب مؤلم يحدث بشكل أساسي في منطقة الحوض، ويحدث نتيجة التهاب الغشاء المخاطي الداخلي للرحم)قد يكون حاداً مترافقاً مع التهاب في عضلات الرحم، وقنوات الرحم وأنسجة الحوض، حسبما ذكر موقع" healthline".



أعراض الاصابة بالتهاب بطانه الرحم ألم الحوض.

ألم مع حركات الأمعاء والتبول.

الم شديد فى فترات الحيض.

إعياء.

إسهال.

الانتفاخ.

الإمساك.

آلام أسفل الظهر.

التشنج الشديد.

إذا تم ترك بطانة الرحم دون علاج ، فقد يؤدي ذلك إلى العقم.

هناك زيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان المبيض عند السيدات اللاتى لديهم تاريخ من التهاب بطانة الرحم.

الأطعمة التي تؤثر سلبا على بطانة الرحم

يمكن أن تؤثر بعض خيارات نمط الحياة على تطور بطانة الرحم وزيادة خطر الإصابة به، وهذه الاختيارات يمكن أن يكون لها تأثير أيضًا على مدى الألم وهى: اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير المشبعة وقد وجد البحث معدلات أعلى من تشخيص التهاب بطانة الرحم بين النساء اللائي يستهلكن المزيد من الدهون غير المشبعة مثل تناول الأطعمة المقلية والمعالجة والسريعة. تناول اللحوم الحمراء أظهرت بعض الأبحاث زيادة خطر الإصابة بتطور بطانة الرحم مع تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء.

الأطعمة التي يمكن أن تؤثر على تنظيم الهرمونات وخاصة توازن هرمون الاستروجين يمكن أن تؤثر سلبا على السيدات الذين يعانون من التهاب بطانة الرحم مثل: الكافيين والكحول والدهون المشبعه واللحوم الحمراء.



الأطعمة التي قد تؤثر إيجابيا على التهاب بطانة الرحم لمحاربة الالتهابات والألم الناجم عن التهاب بطانة الرحم يجب اتباع نظام غذائى كثيف المغذيات ومتوازن جيدًا أساسه النبات ومليء بالفيتامينات والمعادن،مثل: