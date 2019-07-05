سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 01:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

التهاب بطانه الرحم اظطراب مؤلم يؤدى إلى العقم والإصابة بسرطان المبيض

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:30 م
التهاب بطانه الرحم اظطراب مؤلم يؤدى إلى العقم والإصابة بسرطان المبيض التهاب بطانه الرحم
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التهاب بطانة الرحم هو اضطراب مؤلم يحدث بشكل أساسي في منطقة الحوض، ويحدث نتيجة التهاب الغشاء المخاطي الداخلي للرحم)قد يكون حاداً مترافقاً مع التهاب في عضلات الرحم، وقنوات الرحم وأنسجة الحوض، حسبما ذكر موقع" healthline".

أعراض الاصابة بالتهاب بطانه الرحم 

  • ألم الحوض.
  • ألم مع حركات الأمعاء والتبول.
  • الم شديد فى فترات الحيض.
  • إعياء.
  • إسهال.
  • الانتفاخ.
  • الإمساك.
  • آلام أسفل الظهر.
  • التشنج الشديد.
إذا تم ترك بطانة الرحم دون علاج ، فقد يؤدي ذلك إلى العقم.
 
هناك زيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان المبيض عند السيدات اللاتى  لديهم تاريخ من التهاب بطانة الرحم. 
الأطعمة التي  تؤثر سلبا على بطانة الرحم
يمكن أن تؤثر بعض خيارات نمط الحياة على تطور بطانة الرحم وزيادة خطر الإصابة به، وهذه الاختيارات يمكن أن يكون لها تأثير أيضًا على مدى الألم وهى:

اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير المشبعة

 وقد وجد البحث معدلات أعلى من تشخيص التهاب بطانة الرحم بين النساء اللائي يستهلكن المزيد من الدهون غير المشبعة مثل تناول الأطعمة المقلية والمعالجة والسريعة.

تناول اللحوم الحمراء

 أظهرت بعض الأبحاث زيادة خطر الإصابة بتطور بطانة الرحم مع تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء.
الأطعمة التي يمكن أن تؤثر على تنظيم الهرمونات وخاصة توازن هرمون الاستروجين يمكن أن تؤثر سلبا على السيدات  الذين يعانون من التهاب بطانة الرحم مثل: الكافيين والكحول والدهون المشبعه واللحوم الحمراء.

الأطعمة التي قد تؤثر إيجابيا على التهاب بطانة الرحم

لمحاربة الالتهابات والألم الناجم عن التهاب بطانة الرحم يجب اتباع نظام غذائى كثيف المغذيات ومتوازن جيدًا أساسه النبات ومليء بالفيتامينات والمعادن،مثل:
  • الأطعمة الليفية ، مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة.
  • الأطعمة الغنية بالحديد مثل الخضروات الورقية الداكنة والقرنبيط والفاصوليا والحبوب المدعمة  والمكسرات .
  • الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل السلمون والسردين والبذور الشيا وبذور الكتان.
  • الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات الملونة مثل البرتقال والتوت والشوكولاته الداكنة والسبانخ والبنجر.
 
 

بطانه الرحم

التهاب بطانه الرحم

اسباب التهاب بطانه الرحم

اعراض التهاب بطانه الرحم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة