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التنمية المحلية: التحول للمدن الخضراء الاختيار الوحيد لمواجهة تغيرات المناخ

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:45 ص
التنمية المحلية: التحول للمدن الخضراء الاختيار الوحيد لمواجهة تغيرات المناخ تغيرات مناخية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، أن التحول إلى المدن الخضراء لم يعد مجرد خيارًا يمكن الأخذ به أو تجاوزه، ولكنه أصبح الخيار الوحيد الذى يمكن من خلاله مجابهة خطر التغيرات المناخية والتحديات البيئية التى يواجهها العالم.

وأكدت الوزارة خلال مشاركة وفد منها فى مؤتمر المدن الخضراء الذى نظمه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالعاصمة البريطانية لندن، أن فكرة المدن الخضراء تكتسب أهميتها من أهمية وطبيعة التحدى الذى تواجهه البشرية الآن فى ظل الخطر الذى تمثله التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن العالم مطالب بتعظيم الاستفادة من الطاقة البديلة، وتبنى منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التى تطبق على مرافق المبانى ومكونات المدينة فتقلل من استهلاك وانبعاثات الطاقة والفاقد منها، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمدينة وساكنيها.

واستعرضت وزارة التنمية المحلية التجربة المصرية المتعلقة بتعزيز التوجه نحو إقامة مدن وحلول عمرانية قادرة على التخفيف من أثر التغيرات المناخية وتحقيق غايات الهدفين الحادى عشر والثالث عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقدم وفد وزارة التنمية المحلية الشكر للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار لما يقدمه من دعم ومساهمة فى مشروعات تعزز من التوجه نحو المدن الخضراء والنظم المستدامة المخففة من أثر التغيرات المناخية فى مصر.


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