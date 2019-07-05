سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 11:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن طفلة تعرضت للغرق فى ترعة العامرية فى العياط

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:06 ص
التصريح بدفن طفلة تعرضت للغرق فى ترعة العامرية فى العياط جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفلة تعرضت للغرق بترعة قرية العامرية بمركز العياط، بعدما ثبت من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

تلقى المقدم أحمد صبحى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد غرق طفلة بترعة قرية العامرية. 

فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تدعى "أمانى.ف" تلميذة بالصف الخامس الابتدائى، اختل توازنها وسقطت بالترعة، ما أسفر عن غرقها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


العامرية

العياط

مباحث الجيزة

الصف الخامس الابتدائى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة