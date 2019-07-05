التصريح بدفن طفلة تعرضت للغرق فى ترعة العامرية فى العياط

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفلة تعرضت للغرق بترعة قرية العامرية بمركز العياط، بعدما ثبت من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

تلقى المقدم أحمد صبحى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد غرق طفلة بترعة قرية العامرية.

فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تدعى "أمانى.ف" تلميذة بالصف الخامس الابتدائى، اختل توازنها وسقطت بالترعة، ما أسفر عن غرقها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.