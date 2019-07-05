سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 10:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

التحقيق مع مواطن سرق جهاز متفجرات خلال خدمته بالجيش الكورى يشتبه فى انتمائه لـ"داعش"

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:15 ص
التحقيق مع مواطن سرق جهاز متفجرات خلال خدمته بالجيش الكورى يشتبه فى انتمائه لـ"داعش" تنظيم داعش الإرهابى
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت السلطات فى كوريا الجنوبية، تحقيقا مع مواطن بتهمة سرقة جهاز يستخدم فى المتفجرات العسكرية أثناء خدمته فى الجيش وإقامة علاقات مع أعضاء يشتبه فى انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابى.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن مسؤولين بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن المشتبه فيه يبلغ من العمر 23 عامًا ويُعرف بلقب "بارك" قام بسرقة على الأقل جهاز متفجرات فى أكتوبر 2017 عندما كان يتلقى التدريب فى وحدة هندسة تابعة للجيش الكورى الجنوبى كأخصائى متفجرات.

وأشار المسؤولون إلى أن المحققين عثروا أيضًا على مقطع فيديو على هاتفه المحمول حول كيفية صنع ذخيرة محلية الصنع واستولوا على خنجر فى منزله يشبه السكاكين ذات الشفرة العريضة التى استخدمها الإرهابيون.

وأضافوا أن الرجل متهم بسرقة معدات عسكرية وانتهاك قانون مكافحة الإرهاب حيث بدأت السلطات التحقيق معه بعد تلقيها لمعلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى.

 

 

 


كوريا الجنوبية

كوريا

داعش

ارهاب

متفجرات

المخابرات الكورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة