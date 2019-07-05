البورصة المصرية تخسر 6 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 750.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 397.9 مليار جنيه إلى 395.5 مليار جنيه خلال الشهر المنتهى، بنسبة انخفاض 0.6%.

وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 240.8 مليار جنيه إلى 237.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 638.7 مليار جنيه إلى 632.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%.