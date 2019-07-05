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البورصة المصرية تخسر 6 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:21 م
البورصة المصرية تخسر 6 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 750.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8% عن الأسبوع الماضى. 
 
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 397.9 مليار جنيه إلى 395.5 مليار جنيه خلال الشهر المنتهى، بنسبة انخفاض 0.6%.
 
وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 240.8 مليار جنيه إلى 237.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 638.7 مليار جنيه إلى 632.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%.
 

يذكر أن البورصة عقدت 3 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تعطلها يومى الأحد والاثنين الماضيين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك.

 


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