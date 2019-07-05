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البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:50 ص
البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه زيادة أسعار البنزين
كتبت مروة الغول

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة على النحو التالى:

 

البوتاجاز :

المنزلى 65 جنيها / اسطوانة 

التجارى 130 جنيها

 

البنزين :

بنزين 95: 9 جنيهات / لتر

بنزين 92: 8 جنيهات / لتر

بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر

الكيروسين : 6.75 جنيه / لتر

السولار: 6.75 جنيه

المازوت: (للأسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن

 مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء 

الغاز الطبيعى:

قمائن الطوب 85 جنيها / للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه / م3

غاز المنازل:

الشريحة الأولي - من صفر – 30 م3       235 قرشا / م3

الشريحة الثانية - ما يزيد عن 30م3 – 60 م3   310 قروش / م3

الشريحة الثالثة -  ما يزيد عن 60 م3  360 قرشا / م3

انفوجراف
انفوجراف

 


زيادة أسعار البنزين

اسعار البنزين

زيادة البنزين

سعر الغاز الطبيعى

اليوم السابع بلس

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