الاستثمار تقيم المشروعات الممولة من البنك الأفريقى للتنمية خلال آخر 10 سنوات

كتب عبد الحليم سالم

أجرى فريق التخطيط الاستراتيجي والتقييم بوزارة الاستثمار بالاشتراك مع فريق استشاري من البنك الأفريقي للتنمية (African Development Bank Group) بإجراء تقييم قطري لأنشطة ومشروعات البنك المنفذة في مصر خلال العشر سنوات الماضية، وذلك في إطار قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بأداء دورها في متابعة وتقييم المشروعات الممولة عن طريق شركاء التنمية في مصر للوقوف على مدى فعاليتها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية واستدامة آثارها.

وقالت الوزارة، على موقعها الرسمى، إنه خلال التقييم، أجرى الفريق زيارات ميدانية في محافظات الفيوم والقليوبية بالإضافة إلى محافظة القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 26 يونيو 2019، لتقييم فعالية مشروعات تحلية المياه، والكهرباء، ودعم القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والدخل الريفي وقطاع الامتياز التجاري "الفرنشايز" حيث تبلغ محفظة البنك الحالية ما يعادل 1,2 مليار دولار أمريكي.

وعقد فريق التقييم عدة لقاءات مع المسئولين بالوزارات والجهات المستفيدة من مشروعات البنك، كما حرص على لقاء المستفيدين من صغار المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين على أنواع مختلفة من القروض الممنوحة من البنك والمنفذة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق جهات وسيطة أو جمعيات أهلية أو بنوك، لتمويل أنشطتهم في عدة مجالات من أهمها تجارة الفواكه والخضروات، وتربية المواشي وطحن الغلال والأعمال الزراعية وتشغيل منافذ بيع السلع التموينية.