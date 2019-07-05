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ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:43 م
ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ موجة الحر - أرشيفية
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية أن درجات الحرارة المرتفعة فى إسبانيا أدت إلى وفاة 5 أشخاص فى أسبوع واحد، ورفعت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ إلى الدرجة البرتقالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فى إسبانيا إلى 45 درجة مئوية، ستستمر الأسبوع المقبل أيضا والتى تبلغ ذروتها فى 7 يوليو.

وتنصح وزارة الصحة والاستهلاك والرعاية الاجتماعية المواطنين باتخاذ تدابير وقائية ضد الحرارة، من  تجنب التعرض المستمر لأشعة الشمس فى الساعات المركزية من اليوم، وعدم خروج الأطفال والمسنين فى النهار.

كما أدت ارتفاع درجات الحرارة فى إسبانيا إلى عدد من الحرائق خاصة فى إقليم كتالونيا، وقضت الحرارة على ما يقرب من 10 آلاف هكتار من الغابات فى إسبانيا حتى الآن.

 


اسبانيا

الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة

حرائق

اليوم السابع بلس

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