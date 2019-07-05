اتهام 3 أشخاص فى الدنمارك بشراء طائرات بدون طيار وأدوات لصالح تنظيم داعش

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اتهم مدعو العموم في الدنمارك ثلاثة أشخاص بالاشتباه في شراء طائرات بدون طيار ومكونات بغرض تسليمها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق لاستخدامها في "الأعمال القتالية".

وقال مدعي العموم، كريستيان كيرك - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة إن الثلاثة أشخاص (يبلغون من العمر 30 عامًا) حصلوا بصورة متعمدة ومنهجية على العديد من الأجزاء الصغيرة والمكونات التي قد تصبح أسلحة قوية للإرهابيين في حال جمعها معًا.



وأضاف "الأمر قد يبدو مثل قوائم تسوق لمشروع خاص بهواية.. لكن الأمر خطير للغاية"، موضحًا أن الأشخاص - من بينهم اثنان مواطنان دنمركيان - اشترا "طائرات خاصة بالهواية، وطائرات بدون طيار، وكاميرات تصوير حرارية، بالإضافة إلى مكونات، وأدوات، واكسسوارات" في الدنمارك خلال الفترة بين عامي 2013 و2017.

كما لفتت الشبكة إلى أنه من المقرر أن تعقد محاكمتهم في شهر سبتمبر المقبل في العاصمة /كوبنهاجن/.