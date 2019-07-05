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إنقلاب سيارة ربع نقل بترعة بالشرقية وإصابة عدد من الأشخاص

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:32 م
إنقلاب سيارة ربع نقل بترعة بالشرقية وإصابة عدد من الأشخاص انقلاب سياره-ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب  عدد من الأشخاص بكدمات، أثر إنقلاب سيارة ربع نقل يستقلوها بترعة بالطريق العام " قرية شرقية- تل محمد" دائرة مركز الإبراهيمية، وقام عدد من الأهالي بإنقاذ المصابين ونقلهم إلي أقرب مستشفي لإسعافهم.
 
 
 
 تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد  بلاغا  بإنقلاب سيارة ربع نقل بترعة بطريق قرية" شرقية مباشر- تل محمد" وتم نقل المصابون إلي المستشفي العام لإسعافهم، وتمكن عدد من الأهالي من إنقاذهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة.
 
 
 
 

الشرقية

مركز الابراهيمية

انقلاب سيارة

قرية شرقية مباشر

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