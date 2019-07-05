سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 01:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق مبادرة "دعم صحة المرأة" للكشف عن سرطان الثدى بالإسكندرية (صور)

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:56 ص
إطلاق مبادرة "دعم صحة المرأة" للكشف عن سرطان الثدى بالإسكندرية (صور) جانب من اطلاق الحملة فى الاسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية "حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بجامعة الإسكندرية، حيث نظمت وحدة الحوكمة الصحية، بمعهد البحوث الطبية ، يوم تعريفى عن هذه المبادرة.
 
وأوضحت الدكتورة ٱمال غانم، عميد المعهد، أن هذه المبادرة تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية، من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى، والتقييم والعلاج، كما تشمل المبادرة أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وفى حالة اكتشاف أى مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقى التقييم والعلاج.   
 
وأضافت الدكتورة آمال فرحات، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم التعريفى شارك فيه الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، وعزة قاسم مسئول التثقيف الصحى، و60 من أعضاء الفريق الطبى الخاص بالمبادرة، والمتعافين من المرض، وقام وكيل وزارة الصحة بشرح تفاصيل المبادرة، وأماكن ومراحل تقديم الخدمة بالإسكندرية، والإجابة على جميع الاسئلة والإستفسارات، ثم بدأت فاعليات اليوم.
IMG-20190705-WA0003
 
IMG-20190705-WA0001
 
IMG-20190705-WA0002
 

 


جامعه الاسكندريه

حمله سرطان الثدى

دعم المرأة

مبادرات صحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مدينة برج العرب: تذليل كافة العقبات أمام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

الخميس، 04 يوليه 2019 06:48 م

فحص 89 ألف و287 سيدة ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدى

الخميس، 04 يوليه 2019 05:26 م

لليوم الرابع إقبال للسيدات على المركز الطبى ببنها للكشف عن سرطان الثدى

الخميس، 04 يوليه 2019 01:58 م

صور..السيدات بخير.. إقبال على مبادرة الكشف عن سرطان الثدى فى أسيوط.. وكيل صحة أسيوط: 154 وحدة صحية تستهدف مليون و300 ألف سيدة.. وتوقيع الكشف على 2794 حالة حتى الآن.. والسيدات يوجهن الشكر للرئيس على المبادرة

الخميس، 04 يوليه 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة