إطلاق مبادرة "دعم صحة المرأة" للكشف عن سرطان الثدى بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - أسماء على بدر

أطلق الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية "حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بجامعة الإسكندرية، حيث نظمت وحدة الحوكمة الصحية، بمعهد البحوث الطبية ، يوم تعريفى عن هذه المبادرة.

وأوضحت الدكتورة ٱمال غانم، عميد المعهد، أن هذه المبادرة تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية، من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى، والتقييم والعلاج، كما تشمل المبادرة أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وفى حالة اكتشاف أى مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقى التقييم والعلاج.

وأضافت الدكتورة آمال فرحات، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم التعريفى شارك فيه الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، وعزة قاسم مسئول التثقيف الصحى، و60 من أعضاء الفريق الطبى الخاص بالمبادرة، والمتعافين من المرض، وقام وكيل وزارة الصحة بشرح تفاصيل المبادرة، وأماكن ومراحل تقديم الخدمة بالإسكندرية، والإجابة على جميع الاسئلة والإستفسارات، ثم بدأت فاعليات اليوم.