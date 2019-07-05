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إصابة مواطنين فى حريق بمخزن للأثاث بشارع المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:05 ص
إصابة مواطنين فى حريق بمخزن للأثاث بشارع المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر حريق مخزن - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أصيب مواطنين في حريق بمخزن للآثاث بشارع المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل إمتداده للمنازل المجاورة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران في مخزن للآثاث المنزلى بشارع المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت علي الفور سيارتا إطفاء وتمكنت من السيطرة علي ألسنة اللهب قبل إمتدادها للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة إثنين من عمال المخزن بحروق وتم نقلهما لمستشفى الأقصر الدولي لتلقى العلاج اللازم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


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الحماية المدنية بالاقصر

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