إصابة مواطنين فى حريق بمخزن للأثاث بشارع المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران في مخزن للآثاث المنزلى بشارع المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت علي الفور سيارتا إطفاء وتمكنت من السيطرة علي ألسنة اللهب قبل إمتدادها للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة إثنين من عمال المخزن بحروق وتم نقلهما لمستشفى الأقصر الدولي لتلقى العلاج اللازم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.