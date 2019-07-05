إخلاء 4 قرى جراء إندلاع حريقى غابات بجزيرة "إيفيا" فى اليونان

أثينا (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليونانية إخلاء 4 قرى بجزيرة (إيفيا) اليونانية جراء اندلاع حريقى غابات استمرا حتى صباح، اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيو) الأمريكية أن حريقا كبيرا وقع قبل ساعات من اندلاع الحريقين، مما دفع أكثر من 100 شخص من رجال الإطفاء نحوه وإخلاء قرية أخرى، مضيفة أنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليه.

وأشارت الشبكة إلى أن نحو 225 رجلا من رجال الإطفاء وأربع طائرات إطفاء حرائق و3 مروحيات، فضلا عن 100 سيارة وآلة تحريك التربة، شاركت فى إخماد الحرائق الثلاثة.

وتعد حرائق الغابات حدثا شائعا فى اليونان بسبب أحوال الطقس الجافة خلال أشهر الصيف، حيث لقى 101 شخص حتفهم، العام الماضى، فى حريق غابات اندلع بالقرب من العاصمة أثينا.