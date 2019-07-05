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إخلاء مستشفى الشاطبى بسبب حريق نشب فى قسم النساء والولادة

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:21 م
إخلاء مستشفى الشاطبى بسبب حريق نشب فى قسم النساء والولادة الحماية المدنية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أخلت مستشفى الشاطبى عددا من المرضى وتم نقلهم بسيارات الإسعاف بعد اندلاع حريق فى قسم النساء والولادة بالطابق الثالث بالمستشفى بسبب ماس كهربائى.

تلقى قسم شرطة باب شرقى بلاغا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق بمستشفى الشاطبى للنساء والولادة، وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقى وقوات الحماية المدنية إلى المستشفى.

وتبين من الفحص نشوب حريق بقسم النساء والولادة بالطابق الثالث بالمستشفى المشار إليه، بسبب حدوث ماس كهربائي.

ومن جانبه، أكد العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، أنه جرى السيطرة على الحريق بواسطة 4 سيارات إطفاء ومنع امتداده إلى باقى أقسام المستشفى.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية أن الحريق لم يسفر عن حدوث وفيات، مشيرا إلى أنه تم إخلاء عدد من المرضى ونقلهم إلى المستشفى الأميرى الجامعى بسبب الحريق.


الاسكندريه

حريق الشاطبى

اخبار الحوادث

الحمايه المدنية

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