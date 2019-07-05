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أبو طالب لـ "يلا أونلاين": سرعات باقات الإنترنت الجديدة غير مسبوقة

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:45 م
أبو طالب لـ "يلا أونلاين": سرعات باقات الإنترنت الجديدة غير مسبوقة محمد أبو طالب
كتب حسن رمضان

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أكد محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذى للشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات WE، أن باقات الإنترنت المنزلى الجديدة التى طرحتها الشركة بالسوق المصرى تحتوى على سرعات غير مسبوقة، لافتا إلى أن التطوير الذى شهدته البنية التحتية للاتصالات ساهم بشكل كبير فى الوصول لتلك السرعات.

 

وأضاف أبو طالب، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر محطة نغم إف إم، أن التسعير الخاص بالباقات الجديدة أفضل بكثير وارخص من السابق، حيث يتيح للعميل سرعات اعلى وكوتة تحميل اكبر من السابق، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير بهدف مواكبة تطلعات العملاء.

 

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى الاتصالات والتكنولوجيا، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وهمسة إمام، ويذاع يومى الأحد والخميس من 12 إلى 1 ظهرا عبر إذاعة نغم إف إم، برعاية WE وجوميا، ومن إنتاج شركة POD الوكيل الحصرى لمحطات راديو النيل.


يلا اونلاين

المصرية للاتصالات

شبكة وي

سرعات الانترنت

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