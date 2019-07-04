9 رسائل من مركز الأزهر للفتوى لجماهير ولاعبى المنتخب فى أمم إفريقيا

2. ظاهرة التعصب الجماهيرى وتبادل الألفاظ النابية والعنف والتخريب لا تَـمُتُّ إلى صحيح الدين بِصِلَةٍ، بل يجب أن يظهر في تشجيعنا أخلاقُنا ووعيُنا وثقافتنا الرياضية والأخلاقية.

3.الأخلاق مقوم أساسى من أهم مقومات أى عمل ناجح فى أى مجال، وهي مكون رئيس من مكونات الشخصية الإنسانية، فلا تكتمل إنسانية إنسان ولا يتم دينه إلا بالالتزام بالأخلاق الحميدة.

4.ينبغى على اللاعب أن يحافظ على سلوكياته داخل الملعب وخارجه؛ فإنه محط أنظار المشجعين، والانحراف السلوكي له داخل الملعب أو خارجه ينعكس سلبًا على مشجعيه ويؤثر فيهم.