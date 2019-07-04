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4 لجان متخصصة تنفذ الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل بالواحات البحرية

الخميس، 04 يوليه 2019 06:00 ص
4 لجان متخصصة تنفذ الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل بالواحات البحرية سوس النخيل - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، اعمالها  بالتعاون مع معهد وقاية بحوث النباتات ، ومعهد بحوث البساتين، والمعمل المركزى للنخيل  بالواحات البحرية والداخلة، والإرشاد الزراعى.

 قال الدكتور محمد كمال عباس، رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ، فى تصريحات لـ  " اليوم السابع "، استمرار الحملة القومية  لسوسة النخيل  اعمالها   من قبل لجان متخصصة  فى الواحات البحرية  والداخلة، موضحا: أنه يتم  تنفيذ حقول إرشادية في منطقة الواحات البحرية، وتضمنت أعمال المكافحة بطريقة صحيحة، وكذلك العمليات الوقائية والعمليات البستانية .

وأضاف  رئيس حملة  النخيل ، أنه يتم ترقيم وفحص النخيل بجميع الحقول المختارة  بالمناطق المحددة ، وإجراء الفحص بها، وإرشاد مزراعى حقول النخيل،بطريقة العلاج ، مؤكدا : أنه  يتم لاعداد  لدورات تدريبة  للمرشدين الزراعيين لتدربيهم على العمليات الوقائية والمكافحة بطريقة سليمة.

 


حملة قومية للنخيل

سوسة النخيل

الافات الزراعية ـ لجنة المبيدات

فحص النخيل

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