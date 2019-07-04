4 لجان متخصصة تنفذ الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل بالواحات البحرية

كتب عز النوبى

واصلت الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، اعمالها بالتعاون مع معهد وقاية بحوث النباتات ، ومعهد بحوث البساتين، والمعمل المركزى للنخيل بالواحات البحرية والداخلة، والإرشاد الزراعى.

قال الدكتور محمد كمال عباس، رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، استمرار الحملة القومية لسوسة النخيل اعمالها من قبل لجان متخصصة فى الواحات البحرية والداخلة، موضحا: أنه يتم تنفيذ حقول إرشادية في منطقة الواحات البحرية، وتضمنت أعمال المكافحة بطريقة صحيحة، وكذلك العمليات الوقائية والعمليات البستانية .

وأضاف رئيس حملة النخيل ، أنه يتم ترقيم وفحص النخيل بجميع الحقول المختارة بالمناطق المحددة ، وإجراء الفحص بها، وإرشاد مزراعى حقول النخيل،بطريقة العلاج ، مؤكدا : أنه يتم لاعداد لدورات تدريبة للمرشدين الزراعيين لتدربيهم على العمليات الوقائية والمكافحة بطريقة سليمة.