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4 كليات معتمدة لإجراء اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية.. تعرف عليها

الخميس، 04 يوليه 2019 05:00 م
4 كليات معتمدة لإجراء اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية.. تعرف عليها اختبارات قدرات - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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4 كليات معتمدة أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لأداء اختبارات القدرات التى تنطلق يوم 6 يوليو الجارى كأول مرحلة من مراحل تنسيق 2019، ننشرها فى السطور التالية:-
 
 
1-  كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان " القاهرة – الجيزة".
 
2-  كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها الغربية – المنوفية – القليوبية - السويس – الشرقية – الإسماعيلية".
 
3-   كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط "الدقهلية - دمياط - بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية –  مطروح – كفر الشيخ– البحيرة".
 
4-  كلية الفنون التطبيقية فى بنى سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان.
 
 
 
 
 

اختبارات القدرات

الفنون التطبيقية

كليات القدرات

تنسيق 2019

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