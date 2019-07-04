4 كليات معتمدة لإجراء اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية.. تعرف عليها

كتب وائل ربيعى

4 كليات معتمدة أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لأداء اختبارات القدرات التى تنطلق يوم 6 يوليو الجارى كأول مرحلة من مراحل تنسيق 2019، ننشرها فى السطور التالية:-

1- كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان " القاهرة – الجيزة".

2- كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها الغربية – المنوفية – القليوبية - السويس – الشرقية – الإسماعيلية".

3- كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط "الدقهلية - دمياط - بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ– البحيرة".

4- كلية الفنون التطبيقية فى بنى سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان.