‏انفوجراف.. مصر الثالث عالميا فى جذب استثمارات بنوك الإمارات

كتب عبد الحليم سالم

احتلت مصر المركز الثالث عالميا فى جذب استثمارات البنوك الإماراتية بعد بريطانيا والمملكة العربية السعودية.

وأعرب محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن سعادته بهذا الأمر والذي يؤكد أن مناخ الاستثمار تحسن فى مصر بشكل ملموس، مما ساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف دول العالم.

وبحسب البنك المركزى الإماراتي بلغت الزيادة فى استثمارات البنوك الإماراتية فى مصر نحو 3.16 مليار دولار لترتفع استثمارات البنوك لنحو 14 مليار دولار، بنهاية ديسمبر 2018 .

وأضاف تقرير البنك المركزى، أن نسبة الزيادة فى استثمارات البنوك فى مصر بلغت 31.7%؜ .

وأضاف التقرير أن استثمارات البنوك فى مختلف دول العالم بلغ نحو 157 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019

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