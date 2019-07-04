وفد التنمية المحلية يلتقى رئيس البنك الأوروبى لبحث سبل التعاون

كتب على عبد الرحمن

التقى وفد وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، مع نانديتا بارشاد نائبة رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من مسئولى البنك والمسؤول عن مبادرة المدن الخضراء، حضر اللقاء السفير طارق عادل سفير مصر لدى لندن وعدد من قيادات الوزارة، جاء ذلك فى إطار زيارة الوفد الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

واستهل وفد التنمية المحلية اللقاء بالإعراب عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الناجحة والعلاقة الممتدة مع البنك الأوروبى ، والتى أثمرت عن تبوء مصر للمركز الأول على مستوى دول العالم كأكبر دولة عمليات للبنك.

وتم خلال اللقاء عرض تفاصيل مبادرة المدن الخضراء التى يشارك وفد التنمية المحلية في مؤتمرها الذي ينظمه البنك الأوروبى، والذى يهدف إلى طرح المزيد من التجارب التى مولها البنك فى إطار مبادرة المدن الخضراء بالعديد من عواصم العالم خاصة الدول الأوروبية، والمقترحات المطروحة للبحث فى إطار هذه المبادرة لتحقيق الاستفادة للمدن المصرية المختلفة .

كما أشار مسئولي البنك الأوروبى إلى أهمية مشروعات البنية التحتية فى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين قدرتهم على دعم مصر والتعاون معها فى إنشاء المناطق الصناعية وإدارتها، وعملية بناء القدرات وتمويل مشروعات مرتبطة بمنظومة المخلفات الصلبة، كما أشاروا إلى ما يمكن أن تقدمه مبادرة المدن الخضراء من خلال تحويل منظومة النقل إلي العمل بالكهرباء والغاز الطبيعى وهو ما يتفق مع الأطروحات التى قدمها البنك لعدد من المحافظات المصرية وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية فى مجال الاتوبيسات التى تعمل بالكهرباء .

وعرض وفد التنمية المحلية استراتيجية مصر لتحقيق أهداف القيادة السياسية في تنمية المدن علي أسس تراعى الاشتراطات البيئية، مرحبين بالأفكار التى طرحها البنك خاصة ما يخص دعم منظومة المخلفات الصلبة فى مصر وخاصة ما يتعلق بالتعاون الفنى فى إعداد العقود، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية للكوادر المحلية العاملة فى إدارة المنظومة وتحقيق التعاون الفعال بين القطاع الخاص والقطاع غير الرسمى والمحافظات .

وأكد الوفد على أهمية استغلال هذه المنظومة لخلق فرص عمل والحفاظ علي البيئة والبعد الاجتماعى للعاملين في المنظومة، مؤكداً علي تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك خلال الفترة المقبلة لتمتد إلى مجالات جديدة خاصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار وفد التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة بتنمية هذا الملف المهم، للعمل علي خلق فرص عمل للشباب والمرأة ورقع مستوي المعيشة للمواطنين، مستعرضاً دور الوزارة في توفير فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و التي يتم تمويلها في إطار مبادرة برنامج مشروعك التي تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من البنك الوطنية، والتى نجحت في تمويل عدد كبير من المشروعات للشباب بالمحافظات .

كما عرض الوفد أيضاً دور صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل حيث نجح في اتاحت الالاف من فرص العمل خلال السنوات السابقة للمرأة المعيلة في المشروعات متناهية الصغر .

ووعد مسئولي البنك ببحث كيفية ضخ استثمارات في هذه المبادرات لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار ما يوليه البنك من اهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

وأشار وفد التنمية المحلية إلي توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في إنشاء كافة المدن الجديدة ، وعرض مسئولي البنك لجهودهم في إطار دعم مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان ، موضحاً إلي أن توجه الحكومة والقيادة السياسية يدعم هذا التوجه وتم الاتفاق علي العمل المشترك للاستفادة من الكوادر الفنية التي عملت في هذا المشروع في مشروعات آخري ، بالاضافة إلي العمل المشترك مع البنك لتحويل المبادرة لاستراتيجية مشتركة للإسهام في خلق فرص عمل وتعزيز القدرات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة علي أساس تعزيز القدرات التنموية و التنمية الاقتصادية للمحافظات وتعزيز وبناء البنية التحتية المطلوبة.

وتم خلال اللقاء أيضاً بحث مشروع مصرف كيتشنر والذي يعد أحد المشروعات المهمة للبنك في مصر وكذا إجراءات تنفيذ الاتفاقية التى تم توقيعها مع البنك فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه المصرف و ذلك بقيمة 79 مليون يورو.

وأكد وفد التنمية المحلية، أهمية هذا المشروع والذي سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها .