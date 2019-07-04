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نقيب الفلاحين: إعادة توزيع الدعم يغلق 50%من أبواب الفساد

الخميس، 04 يوليه 2019 12:14 م
نقيب الفلاحين: إعادة توزيع الدعم يغلق 50%من أبواب الفساد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين
كتب عز النوبى

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قال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن إعادة توزيع الدعم يغلق أكثر من 50% من أبواب الفساد، موضحا أن أى سلعة لها سعرين تحاط بالفاسدين ولا يصل الدعم لمستحقيه،  وإعادة هيكلة وتوزيع أموال الدعم على المستحقين هو عين الصواب.

وأضاف نقيب الفلاحين، فى بيان له أن البعض يستخدم الدعم شماعة لسرقة المال العام  فدعم المواد البترولية، يذهب 80% منه للأثرياء فكلما زاد ثراء المواطن كلما زادت كمية الدعم له والعكس صحيح، مؤكدا على ضرورة توجيهه الدعم للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم.

وأوضح "عبدالرحمن" أن الدعم الزراعى مثله مثل أى دعم يقدم للمصريين حيث يستحوذ على النسبة الكبيرة من دعم  الأسمدة (المزارع الذى يملك من الأر اضى أكثر والعكس صحيح ) ويذهب جزء كبير من دعم الأسمدة للجمعيات والشركات الموزعة للأسمدة، مطالبا الحكومة برفع الدعم بشكله الحالى فى المواد البترولية والتموين والأسمدة ودعم الصادرات وإعاده هيكلته وتوزيعه بحيث يعود بالفائدة على من يستحق.

 


 

 


نقيب الفلاحين

الأسمدة

الدعم للمستحقين

الجمعيات الزراعية

الدعم الزراعى

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