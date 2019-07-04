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مسئول كويتى: الرئيس السيسى وأمير الكويت دفعا العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب

الخميس، 04 يوليه 2019 10:12 ص
مسئول كويتى: الرئيس السيسى وأمير الكويت دفعا العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب الشيخ فيصل الحمود
الكويت (أ ش أ)

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قال محافظ الفروانية الكويتى الشيخ فيصل الحمود، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دفعا العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع.

وأكد الحمود – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، على هامش حضوره الاحتفال الذى أقامته السفارة المصرية بالكويت، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو – قوة ومتانة العلاقات المصرية – الكويتية، مشددا على أنها ستبقى دائما علامة مضيئة للتعاون والتنسيق ووحدة المصير بين الدول العربية.

وأضاف الحمود قائلا :"نرفع لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقيادة المصرية، والشعب المصرى الكريم، أسمى التهانى بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة .. ومن أرض الكويت، أرض الأمن والأمان والسلام، إلى مصر الكنانة والحضارة والثقافة وأم العروبة وأم الدنيا، نقول دائما، إن شاء الله جسر المحبة والمودة بين البلدين الشقيقين متواجد، فى ظل العلاقات المتميزة على مستوى القائدين الزعيمين والحكومتين والشعبين".

وأشار محافظ الفروانية إلى أن المحافظة تحتضن أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية فى الكويت، والتى تعد الجالية الثانية من حيث العدد بعد الجالية الهندية فى الكويت، مثمنا فى الوقت نفسه دور أبناء الجالية المصرية فى نهضة المجتمع الكويتي.

وأشاد الحمود بجهود سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، وحرصه منذ استلامه لمهام عمله فى الكويت، على التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كانت السفارة المصرية بالكويت، قد احتفلت الليلة الماضية، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، ووزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبري، وعدد من الشيوخ، والسفراء العرب والأفارقة والأجانب، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأبناء الجالية المصرية بالكويت.

 


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