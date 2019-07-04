محافظ شمال سيناء: تنفيذى المحافظة يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الجهاز التنفيذى يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية بالمحافظة .

وأوضح بيان صادر عن محافظة شمال سيناء ان تصريحات محافظ شمال سيناء جأت خلال لقائه الدكتور خالد الشريف أمين عام حزب المواجهة بشمال سيناء وعدد من أعضاء الحزب.

وقال محافظ شمال سيناء، إنه لن يدخر جهدا فى حل قضايا ومشاكل المواطنين وتحقيق مطالبهم والعمل على تيسير كافة مظاهر الحياة لهم على أرض المحافظة.

وأضاف أن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بتنمية وتعمير سيناء، وأنه تم افتتاح عدد من المشروعات الجديدة فى شتى القطاعات خلال الفترة الماضية، وأنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وقال المحافظ إنه تم مخاطبة وزارة التعليم العالى لمنح طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية نسبة 2٪ على المجموع الكلى أسوة بالعام الدراسي الماضى، للظروف التى تمر بها محافظة شمال سيناء.