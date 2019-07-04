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محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة "نور حياة" ضمن مبادرة الرئيس لعلاج أمراض العيون

الخميس، 04 يوليه 2019 06:05 م
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة "نور حياة" ضمن مبادرة الرئيس لعلاج أمراض العيون محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة
بنى سويف أيمن لطفى

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تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، أعمال القافلة الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية (نور حياة) وذلك بمقر استاد بنى سويف الرياضى، والتى ينفذها صندوق تحيا مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء الكشف الطبى على المواطنين وتلاميذ المدارس لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.

 

وتابع المحافظ جانبا من أعمال إجراء المسح الطبى على المواطنين الذين توافدوا بكثافة على مقر القافلة بستاد بنى سويف الرياضى بكورنيش النيل، مؤكدا أهمية المبادرة التى تعتبر رسالة أمل وطمأنة للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية فى الإبصار، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى للمواطنين وتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للمرضي.

 

وأشار "عبدالجابر" إلى أن المبادرة تعتبر حلقة فى سلسلة من المبادرات التنموية والخدمية العديدة التى وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين، ضمن خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة وتترجمها الحكومة إلى واقع فعلى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والتى تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدنى الذى يعد رقما محوريا فى معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

يذكر أن مبادرة (نور حياة) أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصاروتوفير العلاج لغير القادرين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال محورين أساسين، حيث يتضمن المحور إجراء المسح الطبى فى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر،فيما يقوم المحور الثانى على التشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الابصار.

 

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة (4)
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة 

 

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة (5)
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة 

 

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة (6)
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة 

 

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة (7)
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة 

 

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة (1)
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة 

 

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة (2)
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة 

 

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة (3)
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة نور حياة 

نور حياه

استاد بنى سويف الرياضى

ضعف الابصار

الرئيس السيسى

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