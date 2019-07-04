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محافظ الفيوم : خطة متكاملة للنظافة العامة وتمهيد ورصف الطرق بالمدينة

الخميس، 04 يوليه 2019 04:44 م
محافظ الفيوم : خطة متكاملة للنظافة العامة وتمهيد ورصف الطرق بالمدينة خلال الاجتماع
الفيوم – رباب الجالي

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عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعاً مع المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس علاء رمضان نائب المدينة، والمهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، والمهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق، لبحث ومناقشة الحالة العامة للنظافة على مستوى مركز ومدينة الفيوم وكذلك تمهيد وصيانة ورصف الطرق.
 
خلال الاجتماع أكد محافظ الفيوم على ضرورة الاهتمام بحالة النظافة العامة بمختلف أنحاء مدينة الفيوم والقرى والنجوع التابعة لمركزها،وكلف محافظ الفيوم رئيس المدينة ونائبه بضرورة رفع كافة الإشغالات والقمامة والأتربة من الميادين والشوارع بشكل دوري خلال نوبتجيات العمل اليومية،وإعداد خطة محددة تشمل حملات مكبرة للنظافة العامة تجوب قرى مركز الفيوم تباعاً وذلك لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري اللائق.
 
كما أصدر المحافظ توجيهات لرئيس المدينة بتكليف عدد من العمال لجمع الأكياس المتطايرة بالشوارع والميادين والطرق مع تحفيزهم مادياً بعد تحقيق النتائج المستهدفة،وكلفه بالاهتمام بحالة الإنارة العامة بجميع الشوارع والميادين، كما كلف نائبه بضرورة تكثيف حملات النظافة العامة داخل أحياء مدينة الفيوم ورفع المخلفات والأتربة بشكل دوري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء.
 
وفيما يتعلق بصيانة ورصف الطرق أكد محافظ الفيوم على ضرورة إعداد خطة متكاملة للانتهاء من رصف جميع الشوارع التى بدأ العمل بها كشارعي جمال عبد الناصر والملك الصالح،ورصف باقى الشوارع مع مراعاة المقاييس والمواصفات الهندسية وأن يكون الرصف على الوجه الأكمل،كما أكد على ضرورة تخطيط الطرق التى يتم رصفها وعمل العواكس وتثبيت عيون القطط اللازمة لإظهارها بالشكل الجمالي المطلوب.
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الفيوم

محافظة الفيوم

تطوير المدن

رصف وتمهيد الطرق

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