محافظ الدقهلية فى اطلاق مبادرة نور حياة : الدوله حريصة على صحه المواطنين

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية،انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "نور حياة " باستاد المنصورة الرياضى في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 8 محافظات.

وقال محافظ الدقهلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريص تماما على بناء الإنسان المصري والحفاظ على صحته ،وأن علاجه من الأمراض ركن أساسي من أركان بناء الدولة المصرية التي تقوم على بناء مواطنين ،وشباب أصحاء ،وأضاف أن الرئيس حريص كل الحرص على اطلاق مبادرات تراعي أبناء مصر وفي القلب منهم الأكثر احتياجا في ربوع مصر كلها.

وأشار شاروبيم إلى أن الدقهلية رائدة دائماً في جميع المبادرات ،وأن مبادرة 100 مليون صحة خير شاهد على ذلك ،حيث احتلت فيها المحافظة المركز الأول بين محافظات مصر في الكشف على المواطنين وصرف العلاج للمصابين.

وأشاد محافظ الدقهلية بدور صندوق تحيا مصر ،والقوات المسلحة البارز في مبادرة "نور حياة" واستهداف جميع المواطنين المستحقين في محافظات مصر،وأكد أن التعاون مع صندوق تحيا مصر يشمل العديد من المجالات ،التي توفر الدعم للفئات الأكثر احتياجا اجتماعيا وصحيا ،بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة المعيلة .

وأكد محافظ الدقهلية علي تقديم كافة أوجه الدعم لصندوق تحيا مصر من أجل إنجاح مبادرة "نور حياة" ،من خلال توفير أماكن إجراء الكشف على المواطنين ،وتوفير وسائل النقل ،ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم كافة التسهيلات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ المبادرة، وكذلك مراكز الشباب للتنويه عن المبادرة ومشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للمبادرة، وتحقيق الهدف المنشود منها .

وأشار شاروبيم إلى أن المبادرة استقبلت حتى الآن وفي يومها الأول بمدينة المنصورة ما يقرب من 500 مواطن لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتحويل الحالات المصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار إلى مستشفى المنصورة العسكري لإجراء العمليات الجراحية لها ،فضلا عن تسليم العلاج وإجراء كشف النظارة مجانا وفقا لاحتياج المريض داخل القافلة.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن المرحلة الأولى من المبادرة ،تستهدف إجراء المسح الطبي على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجاري،فضلا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في 6 محافظات هي الشرقية والإسكندرية،ومرسى مطروح والمنيا وقنا والاقصر،وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المصابين بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي.

وأضاف أن تنفيذ المبادرة يأتي بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات،الأورمان،وبنك الشفاء،والجمعية الشرعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية،خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل يبلغ مليار جنيه من الصندوق.