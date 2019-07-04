سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 11:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

لو بتعانى من الصداع النصفى.. أطعمة احرص على تناولها وأخرى ابتعد عنها تماما

الخميس، 04 يوليه 2019 09:45 م
لو بتعانى من الصداع النصفى.. أطعمة احرص على تناولها وأخرى ابتعد عنها تماما لمرضى الصداع النصفى .. اطعمة مفيدة لحالتك
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الإصابة بالصداع النصفى أمر شائع الحدوث، حيث يصيب حوالى 75 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما، وأكثر من 30 % من الناس يعانون من الصداع النصفي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

الصداع النصفي هو شكل حاد من الصداع يتطور على جانب واحد من الرأس، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان، أو الحساسية للضوء، آثار الصداع النصفي طويلة الأمد عن الصداع الشائع، لأن شدة الألم أكبر.

قالت صحيفة boldsky ، إن التغيير والتبديل في نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من وتيرة الصداع النصفي، وفقا لدراسة،فإن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يفيد الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

دعنا نكتشف هنا ما هي الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها لمنع نوبة الصداع النصفي.

وأكدت الصحيفة، بأن تناول الوجبات الغذائية النباتية سوف يحسن صحتك، ويقلل من الصداع النصفي.

 فيما يلي قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تعتبر مفيدة للصداع النصفي:

1. الخضار ذا اللون الأخضر والأصفر والبرتقالي

يمكن أن يؤدي تناول مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة، إلى تقليل نوبة الصداع النصفي، لأن الخضروات تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

2. الأرز البني

الأرز البني هو مصدر ممتاز للماغنيسيوم، وهو معدن مهم يمكن أن يساعد في الحد من نوبة الصداع النصفي، تشير دراسة إلى أن الشخص المصاب بالصداع النصفي يقال عنه انخفاض مستويات الماغنيسيوم في دماغه.

الخضروات والفواكه
الخضروات والفواكه

 3. السوائل

 في بعض الأحيان، يحدث الصداع النصفي بسبب الجفاف،لذلك فان تناول الفاكهة مثل، التوت ،والخيار ،والبطيخ، والطماطم، والشوربة يمكن أن يقلل من شدة نوبة الصداع النصفي، لأن هذه الفاكهة غنية بالمحتوى المائي.

4. المحليات الطبيعية

 المحليات الطبيعية مثل شراب العسل، تزيد من تناول مضادات الأكسدة بعد الاستهلاك لذا فإن تناول هذه الأطعمة سيقلل من الألم المرتبط بالصداع النصفي، ويعزز صحتك بشكل عام.

الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع الصداع النصفي

الشيكولاتة
الشيكولاتة

أولا: الشيوكولاتة

هي ثاني أكثر أنواع الصداع النصفي التي تسبب الصداع، تؤثر الشيكولاتة على 22 % من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، لأنه يحتوي على الكافيين، وبيتا فينيل، إيثيل أمين، مما يؤدي إلى صداع نصفي.

ثانيا: المحليات الصناعية

 تحتوي الكثير من الأطعمة المصنعة على مواد تحلية صناعية مثل الأسبرتام، والسكروز، وسوفيا، وما إلى ذلك، توجد هذه المحليات الصناعية في الحلوى والسلع المخبوزة ، والمشروبات الغازية، والأطعمة المعلبة، والمربى، ومنتجات الألبان التي يُعتقد أنها تؤدي إلى الصداع النصفي.

الجبن
الجبن

 ثالثا : الجبن

مثل جبن الفيتا ، والجبن الأزرق ، وجبن البارميزان تحتوي على حمض أميني يسمى tyramine والذي يشيع في الأطعمة القديمة، تم ربط Tyramine بإحداث الصداع النصفي.

رابعا: الأطعمة المالحة

 الأطعمة المالحة مثل صلصة السلطة، المعجنات، صلصة المعكرونة، المكرونة سريعة التحضير، المكسرات المختلطة بالملح ، وما إلى ذلك تحتوي على مواد حافظة ضارة، والتي قد تسبب الصداع النصفي، أيضا، استهلاك الأطعمة المالحة الزائدة يمكن أن يزيد من ضغط الدم، مما يسبب الصداع النصفي.

 خامسا: الكحول

 وهو يساهم كبير في زيادة فرص الصداع النصفي، حيث إن النبيذ الأحمر، والبيرة، يؤثران على من يعانون من الصداع النصفي.

سادسا: الكافيين

  المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، مثل الشاين والقهوة، تسبب الصداع النصفي، زيادة استهلاك الكافيين أو انسحاب الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي.

الاطعمة المجمدة
الاطعمة المجمدة

سابعا: الأطعمة المجمدة

 الأطعمة المجمدة، والمشروبات مثل الآيس كريم، واللبن الزبادي، حيث انه عند استهلاكها تسبب ألما شديدا، لذلك، تجنب تناول هذه الأطعمة لعلاج الصداع النصفي.

ثامنا : اللحوم المصنعة

 عادةً ما يأتي اللحم المصنع في شكل لحوم لذيذة، تحتوي منتجات اللحوم هذه على مواد حافظة تسمى النترات، والتي تحافظ على اللون والنكهة، عند الاستهلاك تطلق أكسيد النيتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية في الدماغ، مما يسبب نوبة الصداع النصفي.

تاسعا: الأطعمة المخمرة والمخللة

 الأطعمة المخللة، والمخمرة غنية بمحتوى التيرامين الذي يؤدي إلى نوبة الصداع النصفي، تجنب الأطعمة المخللة مثل المخللات.


الصداع النصفى

مرضى الصداع النصفى

علاج الصداع النفسى

اطعمة مفيدة لمرضى الصداع النصفى

اطعمة ضارة للصداع النصفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة: السيدات المصابات بالصداع النصفى أكثر عرضه لخطر السكتة الدماغية

الأحد، 23 يونيو 2019 01:54 م

بتعانى من الصداع النصفى..أعرف أهم أسبابه وعلاجه

السبت، 15 يونيو 2019 09:30 م

لو بتعانى من نوبات الصداع النصفى ..تخلص منه بالزنجبيل

الإثنين، 27 مايو 2019 05:30 ص

لمريض الصداع النصفي..نصائح لصيام صحي بدون آلام

الأربعاء، 15 مايو 2019 07:00 م

الصداع النصفى قد يزيد من خطر مضاعفات الحمل.. اعرفى التفاصيل

الخميس، 09 مايو 2019 10:00 م

مشاكل صحية تزداد في فصل الصيف..منها الاكزيما ونزلات البرد والصداع النصفى

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:00 م

علاج الصداع النصفى فى المنزل بطرق طبيعية

الأحد، 28 أبريل 2019 05:00 ص

أضرار الليمون أهمها الصداع النصفى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:00 ص

علامات تسبق الصداع النصفي.. منها الحساسية للضوء وألم الرقبة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عصابة La Casa De Papel تتألق فى بوسترات جديدة قبل الموسم الثالث

عصابة La Casa De Papel تتألق فى بوسترات جديدة قبل الموسم الثالث

شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة