لو بتعانى من الصداع النصفى.. أطعمة احرص على تناولها وأخرى ابتعد عنها تماما

كتبت أمل علام

الإصابة بالصداع النصفى أمر شائع الحدوث، حيث يصيب حوالى 75 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما، وأكثر من 30 % من الناس يعانون من الصداع النصفي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

الصداع النصفي هو شكل حاد من الصداع يتطور على جانب واحد من الرأس، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان، أو الحساسية للضوء، آثار الصداع النصفي طويلة الأمد عن الصداع الشائع، لأن شدة الألم أكبر.

قالت صحيفة boldsky ، إن التغيير والتبديل في نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من وتيرة الصداع النصفي، وفقا لدراسة،فإن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يفيد الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

دعنا نكتشف هنا ما هي الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها لمنع نوبة الصداع النصفي.

وأكدت الصحيفة، بأن تناول الوجبات الغذائية النباتية سوف يحسن صحتك، ويقلل من الصداع النصفي.

فيما يلي قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تعتبر مفيدة للصداع النصفي:

1. الخضار ذا اللون الأخضر والأصفر والبرتقالي

يمكن أن يؤدي تناول مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة، إلى تقليل نوبة الصداع النصفي، لأن الخضروات تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

2. الأرز البني

الأرز البني هو مصدر ممتاز للماغنيسيوم، وهو معدن مهم يمكن أن يساعد في الحد من نوبة الصداع النصفي، تشير دراسة إلى أن الشخص المصاب بالصداع النصفي يقال عنه انخفاض مستويات الماغنيسيوم في دماغه.



الخضروات والفواكه

3. السوائل

في بعض الأحيان، يحدث الصداع النصفي بسبب الجفاف،لذلك فان تناول الفاكهة مثل، التوت ،والخيار ،والبطيخ، والطماطم، والشوربة يمكن أن يقلل من شدة نوبة الصداع النصفي، لأن هذه الفاكهة غنية بالمحتوى المائي.

4. المحليات الطبيعية

المحليات الطبيعية مثل شراب العسل، تزيد من تناول مضادات الأكسدة بعد الاستهلاك لذا فإن تناول هذه الأطعمة سيقلل من الألم المرتبط بالصداع النصفي، ويعزز صحتك بشكل عام.

الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع الصداع النصفي



الشيكولاتة

أولا: الشيوكولاتة

هي ثاني أكثر أنواع الصداع النصفي التي تسبب الصداع، تؤثر الشيكولاتة على 22 % من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، لأنه يحتوي على الكافيين، وبيتا فينيل، إيثيل أمين، مما يؤدي إلى صداع نصفي.

ثانيا: المحليات الصناعية

تحتوي الكثير من الأطعمة المصنعة على مواد تحلية صناعية مثل الأسبرتام، والسكروز، وسوفيا، وما إلى ذلك، توجد هذه المحليات الصناعية في الحلوى والسلع المخبوزة ، والمشروبات الغازية، والأطعمة المعلبة، والمربى، ومنتجات الألبان التي يُعتقد أنها تؤدي إلى الصداع النصفي.



الجبن

ثالثا : الجبن

مثل جبن الفيتا ، والجبن الأزرق ، وجبن البارميزان تحتوي على حمض أميني يسمى tyramine والذي يشيع في الأطعمة القديمة، تم ربط Tyramine بإحداث الصداع النصفي.

رابعا: الأطعمة المالحة

الأطعمة المالحة مثل صلصة السلطة، المعجنات، صلصة المعكرونة، المكرونة سريعة التحضير، المكسرات المختلطة بالملح ، وما إلى ذلك تحتوي على مواد حافظة ضارة، والتي قد تسبب الصداع النصفي، أيضا، استهلاك الأطعمة المالحة الزائدة يمكن أن يزيد من ضغط الدم، مما يسبب الصداع النصفي.

خامسا: الكحول

وهو يساهم كبير في زيادة فرص الصداع النصفي، حيث إن النبيذ الأحمر، والبيرة، يؤثران على من يعانون من الصداع النصفي.

سادسا: الكافيين

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، مثل الشاين والقهوة، تسبب الصداع النصفي، زيادة استهلاك الكافيين أو انسحاب الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي.



الاطعمة المجمدة

سابعا: الأطعمة المجمدة

الأطعمة المجمدة، والمشروبات مثل الآيس كريم، واللبن الزبادي، حيث انه عند استهلاكها تسبب ألما شديدا، لذلك، تجنب تناول هذه الأطعمة لعلاج الصداع النصفي.

ثامنا : اللحوم المصنعة

عادةً ما يأتي اللحم المصنع في شكل لحوم لذيذة، تحتوي منتجات اللحوم هذه على مواد حافظة تسمى النترات، والتي تحافظ على اللون والنكهة، عند الاستهلاك تطلق أكسيد النيتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية في الدماغ، مما يسبب نوبة الصداع النصفي.

تاسعا: الأطعمة المخمرة والمخللة

الأطعمة المخللة، والمخمرة غنية بمحتوى التيرامين الذي يؤدي إلى نوبة الصداع النصفي، تجنب الأطعمة المخللة مثل المخللات.