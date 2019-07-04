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لمرضى جفاف العين المزمن.. الصيف أفضل الفصول للراحة من هذه المشكلة

الخميس، 04 يوليه 2019 08:30 م
لمرضى جفاف العين المزمن.. الصيف أفضل الفصول للراحة من هذه المشكلة جفاف العين وطرق علاجها
كتبت هند عادل

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جفاف العين مشكلة تؤرق الكثيرين نتيجة  لوجود القليل من الدموع التى تعمل كمرطب طبيعى ونقصها أو قلتها يعرض العينين لمشاكل صحية خطيرة، وأكدت العديد من الدراسات والأبحاث ان جفاف العين قد يكون مرتبطا بتغير الفصول والبيئة الخارجية التى يعيش فيها الإنسان، حسبما ذكر موقع" healthline".

الحساسية الموسمية قد تؤدى للإصابة أيضا بجفاف العين خاصة خلال فصلي الربيع والخريف عندما تكون المواد المثيرة للحساسية أكثر انتشارا ونشاطا .

للطقس والمناخ تأثيرات كبيرة على صحة العينين، حيث تؤثر درجات الحرارة والرطوبة والرياح والمواد المثيرة للحساسية الموسمية جميعها على العين وتؤدى إلى الإصابة بجفاف العين.

جفاف العين خلال فصل الصيف
 

الصيف من أفضل المواسم التى ترتاح فيها العينين من أعراض الجفاف، حيث اكد الباحثين أن فصل الصيف هو فترة الاجازة من جفاف العينين نتيجة لسخونه الهواء بالجو وارتفاع نسبة الرطوبة مما يساعد  يساعد على إبقاء العينين رطبة.


العين

جفاف العين

اسباب جفاف العين

تأثير الجو على العين

جفاف العين فى الصيف

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