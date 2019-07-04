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كيف يمكن تنظيف الأربطة المطاطية الموجودة على جهاز تقويم الأسنان

الخميس، 04 يوليه 2019 07:30 م
كيف يمكن تنظيف الأربطة المطاطية الموجودة على جهاز تقويم الأسنان كيفية تنظيف الأشرطة المطاطية بجهاز تقويم الأسنان
كتبت إيناس البنا

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يتم وضع أنواع مختلفة من الأشرطة المطاطية على أقواس أجهزة تقويم الأسنان، والتى تسمى الأشرطة الصغيرة متعددة الألوان ويتم لفها حول كل من الأقواس لتثبيت السلك في مكانه.

عدم وضع تلك الأشرطة المرنة يمكن أن يؤخر تقدم العلاج أو يؤدي إلى نتائج ضعيفة وذلك وفقا لتقرير موقع "Askdental "، وقد يؤدي عدم ارتدائها إلى حدوث ألم أو إزعاج بسبب عدم ضبط الفم بشكل مريح للقوة التي تمارسها الأشرطة المرنة على الأسنان.

تحظى الأقواس والأشرطة بجهاز التقويم بالنظافة أيضا مثلها مثل الأسنان  بعد كل وجبة، إذا انكسر شريط مطاطي فيجب استبداله على الفور، ولغسل الأشرطة المطاطية ، تحتاج إلى محلول بالماء المالح حيث تستغرق عملية تنظيفها بضع دقائق فقط.

تنظيف الاشرطة المطاطية بجهاز تقويم الأسنان
تنظيف الاشرطة المطاطية بجهاز تقويم الأسنان

          

تنظيف الأربطة المطاطية
 

يتكون الخليط المستخدم لتنظيف الأربطة المطاطية من ملعقتين كبيرتين من الملح مخلوطين في ربع كوب من الماء الدافئ، بعد تحضير الخليط، أزل الأربطة المطاطية من فمك، وضعها في الماء المالح، انقع الأربطة المطاطية لمدة 5 دقائق تقريبًا، أثناء ذلك قم بتنظيف أسنانك أو شطف فمك بغسول الفم.

بعد مرور 5 دقائق، قم بفرك الأشرطة بين أصابعك لإزالة أي جزيئات متبقية بعد تنظيفها بالكامل، ثم أشطفها بالماء البارد لإزالة أي خليط متبقى عليها، و بمجرد شطفها بالكامل، ضعها مرة أخرى داخل فمك بشكل آمن.

 


تقويم الأسنان

الاشرطة المطاطية

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