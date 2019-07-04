كل ما تريد معرفته عن الكالسيوم.. فوايده والأطعمة الغنية به

كتبت فاطمة خليل

الكالسيوم من المعادن الأساسية لصحة الجسم، حيث إنه يقوم بعدد من الوظائف منها بناء العظام والأسنان، لذا من الضرورى تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، فى هذا التقرير نقدم كل المعلومات اللازمة عن معدن الكالسيوم، وفقاً لما ذكره موقع هيئة الصحة البريطانية NHS.



الكالسيوم

وظائف الكالسيوم لصحة الجسم



الكالسيوم له العديد من الوظائف المهمة، وتشمل هذه الوظائف:

-المساعدة في بناء عظام وأسنان قوية.

-تنظيم عمل العضلات، بما في ذلك نبضات عضلة القلب.

- يساعد فى تجلط الدم بشكل طبيعي.

-نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى "الكساح" عند الأطفال، وهشاشة العظام أو ترقق العظام للبالغين وكبار السن.

أطعمة غنية بالكالسيوم



تشمل مصادر الكالسيوم مجموعة من الأطعمة هى:

-الحليب والجبن وغيرها من منتجات الألبان.

-الخضروات الورقية الخضراء- مثل البروكلي والكرنب والبامية.

-فول الصويا.

-المكسرات.

- دقيق الحبوب الكاملة.

-الأسماك الدهنية - مثل السردين.



مصادر الكالسيوم

ما مقدار الكالسيوم الذي يحتاجه الشخص العادى؟



-البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 سنة يحتاجون إلى 700 ملجم من الكالسيوم في اليوم.

-يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل الكالسيوم الذي تحتاجه من نظامك الغذائي اليومي.

ماذا يحدث إذا كنت تتناول الكثير من الكالسيوم؟



إن تناول جرعات عالية من الكالسيوم (أكثر من 1500 ملجم يومياً) يمكن أن يؤدي إلى ألم في المعدة وإسهال.