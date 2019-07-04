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كلب ضال يعقر طفل بشبرا الخيمة..والأهالى يطالبون بمواجهة الكلاب الضالة

الخميس، 04 يوليه 2019 01:43 م
كلب ضال يعقر طفل بشبرا الخيمة..والأهالى يطالبون بمواجهة الكلاب الضالة كلاب ضاله -ارشيفيه
القليوبية نيفين طه

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تسبب هجوم كلاب ضالة على أحد الأطفال فى منطقة بيجام بشبرا الخيمة، فى حالة من الذعر بين الأهالى، بعد تعرض الطفل للعقر وإصابته فى عدة مناطق متفرقة من جسمه قبل أن يتدخل عدد من المارة وينقذونه من بين أنياب الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة خطرة . 
 
تلقى حى غرب شبرا الخيمة، بلاغا من بعض المواطنين بهجوم مجموعة كلاب ضالة على طفل يدعى عبد الرحمن أشرف  14 عاما وإصابته إصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية، وحجزه للعلاج وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة فى الشوارع بشكل يهدد حياتهم وحياة أبنائهم .
 
وطالب الأهالى الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة شن حملات مكبرة للتخلص من الكلاب الضالة، التى باتت تهدد كارثة وتثير الرعب فى الشوارع قبل فوات الأوان ووقوع ضحايا ومصابين .
 

شبرا الخيمة

كلاب ضالة

كلب مسعور

القليوبيه

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