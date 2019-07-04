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قوات التحالف باليمن تسقط طائرات "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان

الخميس، 04 يوليه 2019 11:29 م
قوات التحالف باليمن تسقط طائرات "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان العقيد الركن تركي المالكي
وكالات

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
 
وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تركي المالكي

الحوثيين

اليمن

طائرات بدون طيار

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