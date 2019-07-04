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فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم استخدام السبحة الإلكترونية

الخميس، 04 يوليه 2019 05:17 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم استخدام السبحة الإلكترونية حكم استخدام السبحة الإلكترونية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال أحد متابعيها حول حكم استخدام السبحة الألكترونية فى التسبيح وذكر الله.

وقال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، إنه ليس هناك كراهة فى استخدام السبحة بل إن هناك استحباب فى ذلك، مشيرًا إلى أن استخدام الأدوات فى التسبيح قديم من لدن الصحابة، حيث ورد عن بعضهم أنه كانت لهم أحبال بها عقل يسبح ويذكر الله عليها.

وتبع الوردانى:"كما كان البعض له إناء به نوى يظل يسبح بهذه النوى أعدادًا كبيرة من التسبيحات، وقد أورد الإمام السيوطى وجمع هذه الأدلة فى بعض كتبه"، مؤكدًا أن التسبيح بالسبحة جائز شرعا بل فيه استحباب لأن هذا من باب الإعانة على الذكر الكثير.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أنه من الأفضل أن نميل للمسابح التى هى من الكون لكى يكون تسبيح على مٌسبح أما مسألة السبحة الالكترونية فربما لا نحبذها كثيرًا حتى لا ننشغل بالرقم وإن كان كلاهما جائز".


دار الافتاء

الافتاء

السبحه الالكترونيه

استخدام السبح

السبحه

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